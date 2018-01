Sanremo. Open day alla scuola primaria “P.G.Semeria” di Coldirodi il 18 gennaio dalle 15 alle 16, in via Umberto 45. A seguire, dalle 16.30 alle 17.30, vi sarà l’assemblea informativa per i genitori interessati.

“Giovedì 18 gennaio vi aspettiamo in orario per una visita straordinaria alla scuola primaria “Padre Giovanni Semeria” sita sulla principale via. Insieme potremo: gli ambienti visitare, nelle classi entrare, gli insegnanti incontrare e alle lezioni partecipare. Bambini, non perdete l’occasione! Genitori, venite senza esitazione!” – fa sapere la scuola.