Sanremo, nuovi indirizzi scolastici al “Colombo”

Sanremo. Grandi novità al “Colombo” di Sanremo: la Regione Liguria il 22 dicembre scorso ha ufficialmente deliberato e autorizzato l’attivazione di due nuovi indirizzi scolastici che andranno ad ampliare l’offerta formativa del noto, storico Istituto sanremese (che quest’anno compie il secolo di vita) e, in generale, potranno costituire nuove opportunità per le ragazze e i ragazzi delle terze medie che tra pochi giorni dovranno scegliere e iscriversi ai corsi di studio superiori.

Si tratta dei corsi “Relazioni Internazionali per il Marketing” e “Informatica e Telecomunicazioni con articolazione Informatica”.

Il primo indirizzo forma un Ragioniere che ha competenze sia nell’ambito della comunicazione aziendale, con l’utilizzo di ben tre lingue straniere (inglese, francese e russo) e appropriati strumenti tecnologici, sia nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. Quindi un indirizzo molto moderno e proiettato su un futuro inevitabilmente sempre più internazionale.

Il secondo indirizzo invece è un corso di studi altrettanto moderno che forma un Perito con competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli apparati di comunicazione, e che è in grado di progettare, installare e gestire sistemi informatici, basi di dati e reti di sistemi di elaborazione. Nel triennio sono previste ben 16 ore alla settimana di discipline informatiche e laboratori.

Questi due indirizzi tecnici consentono di ottenere dei diplomi spendibili direttamente nel mercato del lavoro, con figure di alta professionalità molto richieste in tutti i settori, oppure offrono l’adeguata preparazione per proseguire in tutte le facoltà universitarie. Si aggiungono pertanto agli altri indirizzi già presenti: AFM (Ragionieri), CAT (Geometri), SIA (Programmatori), Liceo delle scienze applicate e Liceo Scientifico Sportivo (quest’ultimo presente nella sede di Arma di Taggia).

Il “Colombo”, anche per illustrare nel dettaglio i nuovi indirizzi, propone un “open day” questo sabato 13 gennaio (con ripetizione il giorno 27): la mattina, dalle ore 9, i ragazzi delle terze medie potranno fare, seguiti dagli studenti e dai docenti della scuola, alcune ore di lezione e degli interessanti laboratori, mentre il pomeriggio dalle ore 15.30 ci sarà l’apertura per i genitori con l’illustrazione dei vari indirizzi.

Così la prof.ssa Daniela Galliano, responsabile per l’orientamento nella sede del “Colombo” di Sanremo: “La nostra scuola si apre al futuro, con due indirizzi innovativi, avvalendoci dei nostri tanti laboratori che costituiscono il nostro punto di forza. Offriamo davvero una ricca offerta formativa e saremo ben lieti di accogliere i ragazzi delle terze medie durante le nostre giornate di ‘open day’. Il ‘Colombo’ si rinnova mantenendo tuttavia il noto spirito di scuola capace di interagire con umanità e professionalità con i suoi studenti, comprendendone bisogni ed esigenze”.