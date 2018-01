Sanremo, l’interpellanza di Fratelli d’Italia sui danni al tetto del Mercato dei Fiori

Sanremo. I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Luca Lombardi e Gianni Berrino, hanno depositato oggi un’interpellanza sulla problematica “Mercato dei Fiori- Danni al tetto”.

Visto che, a seguito del forte vento che lo scorso 15 dicembre ha colpito la città di Sanremo, il Mercato dei Fiori ha subito seri danni al tetto, i consiglieri chiedono al sindaco e alla giunta “i motivi per cui, a distanza di quasi un mese, non siano ancora iniziati i lavori di ripristino del tetto danneggiato, lavori che assicurerebbero non solo la salvaguardia dei prodotti floricoli trattati e del materiale che si trova all’interno del mercato ma garantirebbero ai floricoltori le giuste condizioni per lavorare in sicurezza e tranquillità” - si legge nell’interpellanza.

Inoltre Luca Lombardi e Gianni Berrino chiedono se “l’amministrazione abbia predisposto un cronoprogramma di attuazione ed esecuzione dei lavori e, se ciò fosse già avvenuto, quali ne siano i contenuti”.

L’interpellanza: INTERPELLANZA danni Mercato Fiori