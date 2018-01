Sanremo, la Siae e il cantante Zibba consegnano i regali per l’Epifania ai bambini del reparto pediatrico del Borea

Sanremo. Una storia a lieto fine quella dei piccoli degenti del reparto pediatrico dell’ospedale Borea di Sanremo. Dopo il furto del 22 dicembre scorso, durante il quale erano stati sottratti i regali di Natale destinati a bambini in cura nel reparto di pediatria, oggi pomeriggio, il direttore generale di SIAE, Gaetano Blandini insieme al direttore dell’ufficio comunicazione e marketing di SIAE, Mario Andrea Ettorre, Walter e Gianna Vacchino del Teatro Ariston di Sanremo hanno consegnato i doni per I’Epifania ai piccoli pazienti.

A consegnare giochi e tablet caricati con contenuti audiovisivi è stato il cantautore Sergio Vallarino, in arte Zibba, che, accompagnato dalle note della propria chitarra ha anche tenuto un piccolo ‘concerto’ dedicato ai bambini di tutto il reparto.

Alla cerimonia di consegna dei doni erano presenti anche il sindaco Alberto Biancheri, la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale e il direttore della Struttura Complessa di Pediatria dell’Asl1 imperiese Riccardo Borea.

La Società Italiana degli Autori ed Editori, che si occupa della tutela e dell’intermediazione dei diritti d’autore in tutti i settori della cultura e dello spettacolo, sostiene diversi progetti musicali nati per supportare nelle cure e nelle riabilitazioni i piccoli pazienti ricoverati.

“Le potenzialità terapeutiche dell’arte e della creatività sono infinite, per questo la missione di SIAE vive non solo nel sostegno alle realtà emergenti legate allo spettacolo, ma anche nel favorire l’utilizzo dei mezzi e dei repertori autoriali al fine di migliorare le condizioni di disagio ed emergenza, siano esse sociali, economiche o sanitarie” ha dichiarato Blandini, colpito dalla storia del furto dei regali di Natale dal reparto pediatrico dell’ospedale di Sanremo aveva lanciato l’iniziativa benefica.

Dal 2014 SIAE è al fianco dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dell’Istituto Giannina Gaslini e dell‘Ospedale Pediatrico Meyer, sia attraverso l’acquisto di strumentazioni per Ia diagnosi precoce della sordità infantile che con la donazione di tablet con musica e giochi ai bambini, sostenendo inoltre concretamente attività culturali proprio all’interno degli ospedali, come nel caso dello Special Stage di Officine Buone, un talent che porta i giovani artisti emergenti a esibirsi per un pubblico di piccoli pazienti.

“Ringrazio a nome di tutta la Giunta la SIAE per aver voluto contribuire a restituire il sorriso a questi bambini ha dichiarato l’Assessore alla Sanità e Vicepresidente della Regione Liguria Sonia Viale – Un Natale senza doni è un po’ meno Natale, ma in questo caso ci penserà la Befana a ristabilire un po’ di giustizia”.

Anche il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri ha ringraziato la SIAE e tutti i presenti per la bella iniziativa proprio in occasione della vigilia dell’Epifania.

“Nei giorni scorsi – ha spiegato Biancheri – abbiamo assistito all’ignobile furto dei doni di Natale destinati proprio ai bimbi, a cui ha posto rimedio la generosità di tante persone che si sono subito adoperate per poter garantire ai piccoli pazienti di trascorrere, per quanto possibile, un Natale sereno”.

Per i bambini del reparto di pediatria del Borea è stata una giornata davvero particolare, piena di musica, allegria e, ovviamente, tanti regali. Come annunciato La Direzione Aziendale dell’ASL1: “Un’inaspettata e gradita sorpresa dal mondo della musica e dello spettacolo. Sarà davvero una Epifania Speciale!”.