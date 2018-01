Sanremo. Avevano trovato riparo dal freddo della notte in un canneto proprio sopra l’ingresso della stazione ferroviaria della città dei fiori.

Il problema delle persone senza fissa dimora (spesso di origini rom, ma anche tanti italiani) se non può essere risolto definitivamente, la polizia municipale cerca di contrastarlo in ogni modo.

Sono state numerose le operazioni negli ultimi mesi, come quella che è scattata questa mattina, da parte degli uomini coordinati dal comandante Claudio Frattarola e dal funzionario Fulvio Asconio. Sotto la lente la situazione di degrado nella quale versa in particolare il parco delle Carmelitane.

Questa mattina sono scattati, in applicazione del decreto Minniti, altri fogli di via per i tanti clochard identificati. Durante la pulizia delle parco, la municipale ha anche scoperto e smantellato un accampamento abusivo, nascosto in mezzo ad un canneto che si trova proprio sopra l’uscita della stazione ferroviaria, una sorta di “ufficio turismo” unofficial che non offriva proprio l’accoglienza auspicabile per cittadini e turisti.