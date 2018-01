Sanremo. Inizio d’anno movimentato per un 26enne afflitto da problemi psichiatrici. Il giovane, che vive in un appartamento di via Marsaglia, verso le 12 di oggi, ha iniziato a dare in escandescenze, distruggendo vari suppellettili di casa e urlando frasi senza senso.

Allertati dai vicini, sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri e un equipaggio su ambulanza della Croce Rossa. I soccorritori hanno faticato non poco per ricondurre alla ragione il ragazzo, che poi è stato trasportato al reparto psichiatrico dell’ospedale di Imperia.