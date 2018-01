Sanremo. Un forte vento misto a pioggia sta flagellando da questa mattina il ponente ligure. Se non si registrano particolari criticità nel resto della provincia, a Portosole è una mattanza di automobili danneggiate.

Come si può vedere dalle immagini, durante la notte alcune auto sono state colpite dalla caduta di alberi che ne hanno distrutto cofano e parabrezza, ma il caso più eclatante è dato dalla macchina che, da questa mattina, sta letteralmente “navigando” all’interno dell’approdo turistico.

Sulle cause degli incidenti ancora nulla è chiaro, ma per quel che riguarda il mezzo finito a bagno, si ipotizza che un’onda talmente alta da superare il muraglione della diga foranea, l’abbia trascinato in acqua.

Non si tratta di un fenomeno comune ma accade in casi straordinari di grandi mareggiate, soprattutto quando tira forte vento.

(il contributo video è di una recente mareggiata)