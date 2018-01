Sanremo, il Liceo G.D. Cassini ospita Franco Montanari

Sanremo. Mercoledì 17 gennaio presso il teatro del Casinò di Sanremo, il Liceo G.D. Cassini ha l’onore di ospitare il prof. Franco Montanari, proveniente dall’ateneo Genovese.

L’incontro si inserisce nell’ambito del progetto “Incontro al classico”, che prevede che docenti del corso di laurea in Scienze dell’Antichità dell’Università di Genova si rechino nei licei classici che ne facciano richiesta. Docenti e liceali sono lieti di invitare la cittadinanza a partecipare numerosa alla lezione dal titolo “I classici greci e i problemi dell’uomo”, cosicché anche in questo angolo di Liguria la cultura classica possa prendere vita grazie alle parole dell’illustre professore, autore del dizionario greco-italiano più venduto in Italia.