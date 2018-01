Sanremo, identificato l’uomo rinvenuto cadavere in mare a fine anno: suicida dopo la morte della sorella

Sanremo. Si è con tutta probabilità suicidato l’uomo rinvenuto cadavere, dalla Guardia Costiera, nelle acque antistanti il Porto Vecchio verso le 13 del 30 dicembre scorso. Si tratta di un 84enne sanremese il quale, proprio il giorno prima, aveva patito la perdita della sorella, quasi coetanea e unica congiunta, fino alla sua dipartita, ancora in vita.

Proprio questo lutto avrebbe portato l’uomo, molto solitario, a compiere l’insano gesto, nello stesso giorno in cui venivano celebrati i funerali dell’amata sorella. A dare l’allarme alla polizia per la scomparsa dell’anziano è stato un suo parente lontano, preoccupato per non averlo visto alle esequie.