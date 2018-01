Sanremo. Il più bel regalo nella calza della Befana per gli appassionati di musica e film è arrivato nel pomeriggio del 4 gennaio al Teatro Centrale di Sanremo con lo spettacolo “Omaggio a Ennio Morricone” (classe 1928) e l’ascolto delle sue colonne da Oscar proposte con immagini su maxi schermo, dalle bravissime componenti dell’Orchestra “Le Muse” con la vocalist Angelica Depaoli e la direzione del giovane maestro alessandrino Andrea Albertini, brillante

pianista e presentatore.

Nel ringraziare il numeroso pubblico per la calorosa partecipazione, il M° Albertini ha rinnovato l’invito per il prossimo Gala della Lirica previsto, negli stessi locali con ottima acustica, venerdì 12 gennaio alle 16. Per l’occasione si potranno riascoltare e apprezzare le “arie” e i “duetti” più celebri dell’operetta con il soprano Simona Todaro, il

tenore Alessandro Fantoni ed il baritono Ivan Marino. Per informazioni e adesioni tel. (0184)597822. (e.r.)

(Foto del prof. Raneri)