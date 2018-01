Sanremo, due “visite” dei ladri a casa: “Viviamo in apprensione”

Sanremo. Ci scrive un nostro lettore: “Desideravo informarVi su un grave fatto di cronaca, che ha purtroppo coinvolto la mia famiglia oggi pomeriggio, sabato 6 gennaio, tra le 18 e le 19 circa. In tale lasso di tempo alcuni ladri si sono infatti furtivamente introdotti nella villa di proprietà della mia famiglia, in via Asplanato Siccardi, a Sanremo, mettendo tutto a soqquadro, svuotando tutti i cassetti, alla ricerca, evidentemente, di denaro. Fortunatamente per noi, mia madre aveva già messo al sicuro il nostro piccolo patrimonio, costituito anche da alcuni gioielli e monili di valore, per cui i ladri hanno lasciato la nostra casa sottosopra senza portare via però alcun oggetto, né denaro in contanti.

Naturalmente, appena mia madre è rientrata in casa, accortasi di quello che era successo, ha subito avvisato i Carabinieri, che, immediatamente accorsi sul posto, hanno provveduto ad effettuare un’accurata perlustrazione dei dintorni della villa alla ricerca dei malviventi, che, tuttavia, erano già riusciti a far perdere le loro tracce.

Ovviamente, com’è comprensibile, dopo questa “visita”, ed è la seconda volta che i ladri entrano nella nostra casa, viviamo con molta più apprensione di prima, ma comunque rimaniamo sempre fiduciosi nel controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine.