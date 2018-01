Sanremo, cagnolina di razza beagle tratta in salvo dalla polizia

Sanremo. A seguito di alcune segnalazioni pervenute al comando di polizia e soprattutto grazie ad una rete creatasi tramite Facebook è stata ritrovata la cagnolina di razza beagle allontanatasi da casa alcuni giorni fa.

L’animaletto tutto impaurito si trovava a vagare sulla carreggiata in via Val D’Olivi creando pericolo per la circolazione veicolare e rischiando di essere a sua volta investito. Riconosciuto dalla titolare del negozio di alimentari è scattata subito l’attività di recupero da parte degli operatori della polizia locale che hanno prelevato e ricoverato presso il canile di San Pietro la cagnolina tutta impaurita. Presso la struttura è stato letto il microchip ed avvisato il proprietario che provvedeva a recuperarla. Nei confronti del proprietario, per aver omesso la custodia, scatterà la sanzione pecuniaria prevista dall’attuale normativa.

Continua con sempre maggior impegno, disponibilità e passione da parte di alcuni operatori della polizia locale l’attività svolta a tutela degli animali. Di fronte a tante cattive notizie, questa è la dimostrazione che con gesti di estrema semplicità e passione verso gli animali si rendono felici tante persone.