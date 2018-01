Sanremo. Un black out di trenta minuti ha paralizzato il sistema informatico di Palazzo Bellevue questa mattina a partire da mezzogiorno. Quasi tutti gli uffici funzionano grazie ai computer e quindi si è assistito ad un rallentamento anche della macchina amministrativa.

L’interruzione di energia elettrica ha interessato anche tutto il centro cittadino, con molte attività commerciali prese alla sprovvista in via Matteotti e via San Francesco.