Sanremo, banchetto raccolta firme di Potere al Popolo

Sanremo. Domani, sabato 20 gennaio dalle ore 9,30, in piazza Colombo, banchetto per raccolta firme a sostegno delle liste di Camera e Senato di Potere al Popolo.

Sarà distribuito un volantino con il programma, i candidati e le candidate e chi è Potere al Popolo. Saranno presenti alcuni candidati del Collegio di Sanremo.

Chi volesse firmare ricordiamo che occorre essere elettori residenti e votanti a Sanremo, muniti di documento di identificazione con fotografia e avere compiuto 25 anni per firmare per la lista del Senato mentre occorrono 18 anni per firmare la lista della Camera.