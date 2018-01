Sanremo. Una precedenza mancata, un’incomprensione o comunque qualcosa di non grave, visto che non ha causato alcun incidente. Nonostante questo, però, il conducente di una Fiat Panda non si è accontentato di riservare all’autista di un autobus della Riviera Trasporti insulti verbali, ma nel bel mezzo di un acceso diverbio iniziato in piazza Colombo, è salito sulla corriera e ha preso a sberle il suo avversario.

A placare gli animi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno chiesto anche l’intervento dei carabinieri.

Stando a quanto ricostruito sembrerebbe che l’autobus si stesse rimettendo in carreggiata dopo aver fatto salire e scendere alcuni passeggeri nella vicina fermata. Probabilmente non ha visto la Panda che sopraggiungeva o forse è stato il conducente della vettura a non notare la manovra dell’autista Rt, fatto sta che il mancato incidente ha scatenato una lite tra i due, finita con l’aggressione al conducente dell’autobus.

Per tutto il tempo, il traffico in piazza Colombo è rimasto bloccato.