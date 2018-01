Sanremo, acqua dal soffitto nelle aule del "Colombo"

Sanremo. Dopo il maltempo persistente che ha fatto scattare anche l’allerta meteo arancione, poi rientrata nella giornata di ieri, le aule dell’Istituto Colombo di Sanremo mostrano i primi ‘segni’ delle violente piogge che si sono abbattute sul nostro territorio negli ultimi giorni, con evidenti infiltrazioni d’acqua dal soffitto.

La segnalazione, comprensiva delle foto che ritraggono la situazione nelle aule dell’istituto, arriva dal gruppo “Rinnovamento Ponente”, il movimento politico legato a Msi e Forza Nuova.

“Queste sono le aule dell’Istituto Colombo di Sanremo. Come si può vedere la pioggia di oggi e le a dir poco fatiscenti condizioni in cui versano questi ambienti, stanno facendo sì che dal soffitto abbia iniziato a gocciolare acqua.

“Come Rinnovamento Ponente, avevamo segnalato già qualche mese fa questa incresciosa situazione, ma nulla di concreto è stato fatto. Comprendiamo benissimo che la competenza per questo tipo di interventi superiori sia della Provincia e non del Comune, ma confidiamo nel fatto che la buona volontà di chi amministra, soprattutto quando si è in prossimità di campagne elettorali, possa portare ad un miglioramento della situazione”.