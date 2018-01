Sanremo, a Villa Almerini inizia un corso base di teatro per ragazzi e adulti

Sanremo. Questa sera inizia ufficialmente il corso base di teatro per ragazzi e adulti, che avrà una cadenza settimanale proprio ogni mercoledì dalle 20.30 alle 22.30, nella palestra di Villa Almerini sita in C.so Cavallotti 245 (di fronte al distributore eco).

Le lezioni saranno seguite da Salvatore Stella e Marta Laveneziana in un percorso studiato per approcciarsi al teatro in modo divertente. Per chi fosse interessato è consigliato un abbigliamento comodo. Si possono ricevere ulteriori informazioni telefonando ai cell. 366 4037106 Marta e 340 7144968 Salvatore.