Sanremo. Una carica di oltre 120 temerari quelli che questa mattina si sono presentati puntualmente alla 45° edizione del Cimento invernale, manifestazione organizzata dalla Canottieri con il patrocinio del Comune.

Nonostante il tempo, senza sole e con un leggera brezza gelida, sono stati comunque tantissimi quelli che hanno partecipato attivamente, lanciandosi in acqua al via, e quelli che hanno assistito all’evento, tra gioia e stupore per il coraggio che ogni anno dimostrano gli affezionati del Cimento.

Che questo tuffo sia di buon augurio a tutti loro e a tutti noi.

(I contributi fotografici sono del nostro lettore Fabiano Ascari)