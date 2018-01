Sanità, appello della Cisl: “Distribuire il personale per non ingolfare il servizio”

Sanremo. “Abbiamo appreso con favore la notizia dei rinforzi (40 medici e 60 infermieri da assumere nel 2018) ma, se non si arriva a una migliore distribuzione del personale si rischia di vanificare il tutto”. A lanciare il grido d’allarme è la Cisl /Fp e in particolare Nico Zanchi in riferimento alla situazione segnalata al pronto soccorso di Sanremo: ingolfato di barelle, con 5 letti nella shock room e 26 posti nell’astanteria.

Ma la Cisl denuncia carenze di organico anche all’ospedale di Imperia e in particolare nei reparti di Medicina e Nefrologia. Ecco perché la Cisl ha chiesto un tavolo di confronto con l’Asl. Dice ancora Zanchi: “Bisogna attivare nuovi modelli organizzativi che consentano un miglioramento dell’ accesso e della gestione dei pazienti nei locali dei pronto soccorso; il solo aumento del personale o l’ utilizzo improprio degli strumenti contrattuali come quello della pronta disponibilità non possono essere considerate soluzioni ad un problema che deve essere affrontato in maniera diversa. Il personale del pronto soccorso di Sanremo per esempio non può sostenere un simile carico di lavoro; i locali inoltre con un afflusso importante di degenti risultano assolutamente inidonei. Chiediamo all’azienda un cambio radicale”.