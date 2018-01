San Bartolomeo, al via il corso di alfabetizzazione di italiano per mamme provenienti da altri paesi

San Bartolomeo al Mare. Inizia domani, lunedì, presso il centro giovanile “Spazio 139″, il corso di alfabetizzazione in Italiano indirizzato alle mamme provenienti da altri paesi, completamente gratuito, un progetto dei Lions Diano Marina coordinato da Giovanna Giordano. Le iscrizioni pervenute sono ben 16.

“Abbiamo avuto molte adesioni – spiegano dai Lions – anche grazie alla mediazione della cordinatrice di Spazio 139 Dott.ssa Daisy Augeri che ha saputo spiegare l’importanza del progetto alle famiglie coinvolte, contribuendo ad abbattere il muro di diffidenza. Rinnoviamo così la proficua collaborazione con il Comune di San Bartolomeo al Mare, grazie al supporto del vice Sindaco Maria Giacinta Neglia, molto sensibile a queste tematiche”.

“Sono molto grata – afferma Neglia – a Giovanna Giordano e ai Lions Diano Marina, che promuovono i principi di buona cittadinanza volti a garantire il bene civico, culturale e morale della Comunità. Giovanna Giordano è da anni impegnata in questi progetti perchè crede che solo attraverso la conoscenza della lingua le mamme possano trasmettere ai propri figli il significato dei diritti e dei doveri della società in cui vivono. Come ricordava la grande pedagogista Maria Montessori “i bambini di oggi saranno gli uomini del domani”. Con il Sindaco Valerio Urso siamo molto in sintonia, perché il taglio che si darà è proprio quello dei diritti e doveri di queste nuove cittadine, che imparando la nostra lingua potranno facilitare l’integrazione dei propri figli”.