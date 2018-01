San Bartolomeo al Mare. Anche quest’anno grande successo per la passeggiata del primo dell’anno, con la guida escursionista provinciale Luca Patelli che ha condotto i numerosissimi partecipanti, quasi un centinaio, verso un percorso di prossimità, alla scoperta di paesaggi di campagna nascosti, passando per il Sagrato di Nostra Signora della Rovere per arrivare a Pairola e alla piazza di San Bartolomeo.