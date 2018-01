Rubarono verde a Ceriana, da fissare la messa in priva per uno degli imputati

Imperia. Nel mese di maggio dello scorso anno, in una campagna di regione Valla a Ceriana, un gruppo di italiani e stranieri armato falcetti e motoseghe aveva compiuto un furto di tre quintali e mezzo di verde ornamentale.

I responsabili del furto, colti in flagranza di reato dai carabinieri, sono finiti davanti al giudice Laura Russo. Si tratta di Jose Edison Angulo, Javier Baltazar Sanchez Suarez, Nicola Vigneri e MarcoDe Flaviis. Una quinta persona il moldavo Gheorghi Slanina aveva già patteggiato una pena a 4 mesi di reclusione con la sospensione condizionale. Per i primi tre la messa in prova é già stata concordata, per il quarto il giudice ha rinviato l’udienza al prossimo mese di febbraio.

Secondo quanto accertato nel corso delle indagini dei carabinieri il gruppo era entrato in azione in un campo di “pavifolia”. Mentre caricavano il verde su un furgone erano arrivati gli uomini dell’Arma che aveva fermato i ladri di verde e arrestati. Colpi analoghi, a più riprese, sono stati compiuti anche nelle campagne dell’Imperiese e del Ventimigliese.