Regione Liguria, sottoscritta dall’assessore Berrino la convenzione con Anpal alla presenza del ministro Poletti

Liguria. Sottoscritta ieri pomeriggio a Roma, al ministero del Lavoro, dall’assessore regionale alle Politiche attive del lavoro Gianni Berrino la convenzione tra Regione Liguria e Anpal-Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, alla presenza del ministro Poletti e dei componenti della IX commissione.

“La convenzione – spiega l’assessore Berrino – rientra nel piano strategico integrato per il potenziamento dei servizi e delle misure di politiche attive del lavoro a livello nazionale”.

“Come Regione Liguria abbiamo calato sul territorio gli obiettivi strategici nazionali per il prossimo triennio individuando una serie di priorità per l’erogazione di servizi più efficaci, per la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in interventi di crisi aziendale, l’inserimento o il reinserimento di soggetti svantaggiati, il rafforzamento dei servizi alle imprese, l’efficientamento dei Centri per l’impiego anche attraverso lo sviluppo delle competenze del personale. Sarà anche creata una cabina di regia regionale per il monitoraggio periodico dei servizi e degli obiettivi raggiunti”.