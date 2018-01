Record di passeggeri nel 2017 all’aeroporto di Nizza, con 13,3 milioni è il secondo scalo francese

Nizza. Nel 2017, il locale aeroporto ha superato la soglia di 13 milioni di passeggeri. Secondo quanto riporta Monaco Matin, con una crescita superiore al 7%, il “Nice-Côte d’Azur” è più che mai il secondo scalo della Francia come presenze. Ed è uno dei preferiti, anche rispetto al Cristoforo Colombo di Genova, per chi dalla provincia di Imperia deve recarsi in aeroporto per viaggiare. Nel 2017, ha superato il record dello scorso anno: 13,3 milioni di passeggeri che hanno attraversato la capitale della Riviera nel 2017, con una crescita del 7,1%

Questa è la prima volta che l’aeroporto, che registra il suo settimo anno consecutivo di crescita, ha superato i 13 milioni di passeggeri. “Questa crescita è stata raggiunta migliorando la qualità e la velocità dei servizi forniti ai passeggeri”, afferma Dominique Thillaud, CEO di Aéroports de la Côte d’Azur. Da Nizza, 56 compagnie aeree regolari servono 40 paesi, offrendo un totale di 114 collegamenti diretti.