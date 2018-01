Rapina in villa a Poggi di Imperia, caccia a quattro banditi

Imperia. L’irruzione nella villa è avvenuta verso sera alla fine di novembre. In quattro, forse stranieri, tutti incappucciati e armati, hanno legato e sequestrato una sessantenne a Poggi, frazione sulle alture di Imperia che poi era riuscita a dare l’allarme dopo la rapina.

La proprietaria della dimora non dimenticherà facilmente quanto accaduto quando quei quattro banditi erano entrati con l’obiettivo di razziare tutto quanto era possibile e soprattutto una cassaforte che però non è stata trovata. Si son dovuti accontentare di un bottino decisamente inferiore alle aspettative. La donna è stata sequestrata e minacciata dai malviventi armi in pugno che l’hanno sorpresa mentre si trovava in casa. Forse erano entrati già da ore.

Una storia da incubo sulla quale ora è in corso un’indagine della magistratura imperiese nella speranza di dare un nome e un volto ai rapinatori.

Non l’unica perché situazioni simili si sono vissute ai Piani con la proprietaria di una abitazione che aveva messo in fuga un bandito entrato in giardino quando in casa c’erano i figli e un amichetto o sulle alture di Oneglia dove, sempre a novembre, alcuni sconosciuti erano stati notati non lontano dalla villa di un facoltoso imprenditore. Anche in questo caso erano stati messi in fuga scomparendo nel buio a mani vuote.