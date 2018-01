Prevenire è meglio, iniziativa dei Lions di Imperia con Comitato San Giovanni

Imperia. Il primo appuntamento è fissato per sabato prossimo in piazza San Giovanni a Oneglia. Dalle 8,30 alle 12,30 al via la prima di una lunga iniziativa che andrà avanti fino alla prossima primavera.

“Si tratta di screening gratuiti per la comunità imperiese – spiegano Lorenzo Pino, presidente del Lions La Torre di Imperia e Mario Martini del Comitato San Giovanni – Verrà allestito un camper con specialisti addetti alla prevenzione del diabete attraverso il controllo della glicemia”.

Il monitoraggio costante, come la misurazione della glicemia, e l’applicazione di una terapia razionale consentono di prevenire le complicazioni croniche del diabete, di ridurre in modo sostanziale l’inabilità e la mortalità prematura indotta da questa malattia e di abbattere, di conseguenza, i costi causati dalla malattia, sia in termini economici-sociali, sia in termini di sofferenza. “L’iniziativa – precisa Lorenzo Pino – è stata programmata al fine di diagnosticare ed identificare persone asintomatiche che potrebbero avere il diabete ma non ne sono consapevoli”.

Il progetto prevede altre due giornate con temi diversi ogni terzo sabato del mese. Tutti argomenti legati alla salute e alla prevenzione che verranno comunicati sempre in anticipo. Prosegue così la collaborazione avviata durante Ineja tra il Lions e il Comitato San Giovanni.