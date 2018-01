Poste Italiane promuove la prevenzione in tutti gli uffici postali della provincia di Imperia

Imperia. I temi della prevenzione e dell’assistenza integrativa in campo sanitario sono sempre più all’attenzione di tutti i cittadini. In particolare è importante favorire e sostenere una cultura che anticipi il manifestarsi di patologie, prevedendo check-up e accertamenti in grado di rilevare eventuali problemi, e garantire l’accesso alle cure necessarie in tempi rapidi.

Da questo punto di vista Poste Italiane può svolgere, attraverso la rete capillare degli uffici postali, un importante ruolo di sensibilizzazione al fine di rendere consapevoli i cittadini dell’utilità di una polizza assicurativa che garantisca un accesso alle prestazioni medico-sanitarie, a supporto e integrazione del canale pubblico.

Poste Assicura, la compagnia assicurativa Ramo Danni del Gruppo Poste Italiane, promuove l’iniziativa della prevenzione in tutti gli Uffici Postali della provincia di Imperia: tutti coloro che sottoscriveranno la polizza Posteprotezione Innova Salute Più entro il 31 gennaio 2018 potranno usufruire gratuitamente di una prestazione medico-sanitaria specialistica a scelta tra:

– Analisi del sangue per diagnosi tumore alla prostata (PSA);

– Visita specialistica alla prostata;

– Ecografia mammaria

– Mammografia;

– Elettrocardiogramma di base (ECG);

– Visita specialistica dermatologica.

Le prestazioni potranno essere prenotate presso le strutture convenzionate del Network PosteProtezione (l’elenco è disponibile su Internet all’indirizzo poste-assicura.it)

L’accesso alla prestazione medico-sanitaria specialistica sarà garantito al contraente e assicurato della polizza Posteprotezione Innova Salute Più o – in alternativa – ad una delle altre persone assicurate all’interno della medesima polizza.

Posteprotezione Innova Salute Più, disponibile in tre differenti formule – Grandi Interventi Chirurgici, Diaria e Rimborso Spese Mediche – è il prodotto di Poste Assicura a tutela della salute. Ogni formula prevede un Check up gratuito annuale e la possibilità di acquistare a parte anche la copertura per le Cure Dentarie. Maggiori informazioni su mese della prevenzione e sui prodotti di Poste Assicura sono disponibili su Internet all’indirizzo poste-assicura.it.