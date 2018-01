Santo Stefano al Mare. E’ aperto dal 2 gennaio, ma sarà ufficialmente inaugurato a breve, il nuovo ecopunto di raccolta rifiuti condiviso con il Comune di Riva Ligure.

Il centro, che sarà gestito dalla società pubblica Amaie Energia, è stato voluto dai sindaci Elio Di Placido e Giorgio Giuffra, il primo alle prese con il passaggio alla partecipata Amaie e il secondo con l’avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Per aiutare la cittadinanza a “digerire” più facilmente il processo che sta portando i due Comuni alla raccolta domiciliare, traumatico soprattutto per le persone che abitano fuori dal centro cittadino, i due primi cittadini hanno deciso di chiedere ad Amaie di aprire questo nuovo punto di raccolta, in modo tale da non costringere gli utenti a recarsi fino in valle Armea.

La sede dell’ecopunto si trova in via Ortassi, nel territorio di Santo Stefano ma al confine con Riva, dietro quello che è conosciuto per essere l’ex deposito della Coca Cola.

In attesa di definire gli orari di conferimento, il servizio è attivo solo per i residenti dell’area circostante.