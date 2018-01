Piscina di Imperia sequestrata, Rari Nantes: “L’indagine ha fatto emergere tracce di legionella pneumofila”

Imperia. “A seguito della chiusura della Piscina Cascione avvenuta questa mattina, uno dei primi pensieri va ai nostri clienti che momentaneamente non potranno allenarsi o svolgere attività. Ci scusiamo per il disagio con tutti voi: fin da subito, ci siamo attivati per riportare la situazione sui binari della normalità.

Le decisioni e i conseguenti disagi giungono nel mezzo di un’indagine molto ampia che ha toccato tutti i procedimenti di sanificazione all’interno dell’impianto intero. Il risultato ha fatto emergere tracce di Legionella Pneumofila in una parte molto limitata dell’impianto stesso e che assolutamente non concerne le vasche e le acque ove vengono svolti allenamenti e attività varie, per le quali le analisi hanno rivelato valori conformi alle norme. Sarà nostra premura avvisarvi in caso di novità” – fa sapere la Rari Nantes Imperia.