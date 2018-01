Piscina di Imperia chiusa, domani si riunisce la commissione di vigilanza

Imperia. L’appuntamento è per domani a mezzogiorno quando in Comune si riunirà la commissione di vigilanza della piscina. Una riunione che si preannuncia calda visto che viene convocata ad una settimana dalla chiusura dell’impianto natatorio, prima disposta dalla Procura poi con un’ordinanza del sindaco Carlo Capacci.

E si preannuncia una battaglia tra minoranza e maggioranza. Pronto a dare fuoco ai cannoni Gianfranco Grosso di Imperia Bene Comune: “Chiederò che vengano fatti sopralluoghi e verifiche in contraddittorio con quelli eseguiti dalla Rari Nantes. Del resto è sempre quello che ho fatto: la richiesta di controlli sullo stato di manutenzione dell’impianto Da parte dei tecnici erano puntualmente arrivate risposte rassicuranti. Al rinnovo di contratto stipulato tra Comune e Rari nel 2014, la società, in base al “business plan”, si era impegnata ogni anno a investire 95 mila euro in lavori migliorativi. Ho preteso che quei lavori fossero dimostrati sia dal punto di vista documentale che pratico”. Conclude Grosso: “Le relazioni da parte degli uffici tecnici competenti erano risultate sempre positive”.