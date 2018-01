Imperia. Poteva avere conseguenze drammatiche l’episodio accaduto nel cuore della notte a Imperia. Lungo l’Argine sinistro e più precisamente all’altezza del ponte romano che si immette sulla 28 per Pontedassio sono piovuti sassi che hanno centrato un’auto in transito.

Per fortuna il conducente dell’auto non ha riportato conseguenze, ma tanta è stata la paura. Poco dopo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Imperia per sincerarsi di quanto accaduto.

I pompieri hanno messo in sicurezza l’area ma saranno necessari altri sopralluoghi per un intervento di manutenzione.