“Parlamentarie M5S”, si vota fino alle 21 di questa sera

Imperia. Si scaldano i motori per le elezioni politiche e il Movimento 5 Stelle è impegnato nelle “Parlamentarie” per la selezione online dei proprio candidati che si chiuderanno questa sera alle 21.

Nel caso si creasse, per la grande partecipazione, l’effetto di coda virtuale ai seggi nelle ultime ore che potrebbe causare difficoltà ad accedere al sito, la scadenza sarà prorogata e sarà possibile votare dalle 10 alle 14 di giovedì 18 gennaio.

In Liguria saranno selezionati cinque candidati per ognuno dei due collegi della Camera e cinque in tutto per il Senato.

Ogni iscritto potrà esprimere tre preferenze per i candidati nel proprio collegio plurinominale alla Camera e tre preferenze per quelli nel proprio collegio plurinominale al Senato. Possono partecipare alle votazioni tutti gli iscritti alla nuova Associazione MoVimento 5 Stelle con documento certificato. Gli iscritti non possono più fare modifiche al profilo fino alla fine delle votazioni. Non verranno certificati ulteriori documenti per nuove iscrizioni.