Palme da potare al Palazzo del Parco di Diano Marina, ok dal Comune

Diano Marina. Con un ulteriore impegno di spesa prevista di 7 mila 300 euro il Comune di Diano Marina ha deciso un radicale intervento di potatura delle palme sul territorio comunale. L’ente pubblico, per questa operazione, ha affidato l’incarico alla “Quadriservice”.

La ditta specializzata in questo genere di interventi che ha la propria sede a San Bartolomeo ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 22,613% sull’importo a base d’asta, a fronte di un corrispettivo complessivo pari a 10 mila 400 euro.

La potatura di ulteriori esemplari di palma interesserà i giardini di Palazzo del Parco, in Via XX Settembre, nel cortile di pertinenza della scuola materna di Via Nizza, in Piazza Martiri della Libertà, in Piazza Jacopo Virgilio, nel Parco di Villa Scarsella. Ma si procederà anche alla rimozione di diversi scarti vegetali depositati presso la bocciofila comunale.