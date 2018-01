Palestra Vallecrosia, Perri e Russo pronti a distribuire migliaia di volantini dopo un mese di solleciti: “Ora l’amministrazione interviene, che tempismo!”

Vallecrosia. “Siamo contenti che un risultato importante per i nostri figli sia stato ottenuto grazie alle nostre sollecitazioni: e questa affermazione, sono gli atti a testimoniarla”. Lo hanno dichiarato i consiglieri di opposizione Fabio Perri e Veronica Russo dopo aver appreso che l’amministrazione comunale provvederà ad installare l’impianto di riscaldamento nella nuova penso-struttura attrezzata a palestra davanti alle scuole Doria.

“E’ con grande stupore che apprendiamo in questi momenti la notizia che la nuova palestra, costata oltre 500mila euro circa e oggi inutilizzabile a causa della bassa temperatura all’interno per la mancanza della connessione gas all’impianto di riscaldamento, finalmente potrà essere utilizzarla dai nostri ragazzi delle scuole”, hanno detto i due consiglieri, “Questa mattina alle ore 10.55, dopo oltre un mese di solleciti abbiamo infatti protocollato via mail all’ufficio protocollo ed all’ufficio di polizia municipale la comunicazione che lunedì mattina e martedì avremmo fatto una raccolte firme in merito e distribuito un volantino, attraverso il quale sollecitavamo l’amministrazione a far collegare il gas all’impianto”.

“Solo dopo aver ricevuto la nostra richiesta di protesta di questa mattina”, aggiungono Perri e Russo, “I nostri amministratori e sindaco si sono messi all’opera affinché tutto potesse essere realizzato prima del giorno previsto per la raccolta firme. Perché solo adesso??? Probabilmente la paura di continuare ad incassare insuccessi alle soglie ormai delle prossime elezioni elettorali li ha spinti ad interessarsi della problematica”.

“Il sindaco ha dichiarato che martedì tutto sarà funzionante, comunichiamo pertanto”, concludono, “Che noi saremo lì presenti a verificare che questa non sia un’ulteriore falsa promessa come tutte quelle fatte a partire dal loro programma elettorale sino ad oggi”.