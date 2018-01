Ospedaletti, continuano nel fine settimana le manifestazioni del calendario “Sotto la Stella”

Ospedaletti. Le manifestazioni organizzate dal Comune di Ospedaletti e racchiuse nel calendario “Sotto la Stella” proseguono con importanti appuntamenti proprio per il weekend dell’Epifania.

La sera di venerdì 5 gennaio la compagnia teatrale “Teatro dell’Albero” presenta “A sud …dove incomincia il sogno”. Le tiepide notti liguri come quelle napoletane, la mitezza del clima, i nostri cieli punteggiati di luminosissime stelle hanno suggerito l’atmosfera di questo recital dove il sogno, lo stupore, l’incanto, di fronte all’amicizia, alla natura, all’amore, rappresentano il filo rosso che lega tra loro i pensieri poetici di Erri De Luca, Stefano Benni, Eduardo De Filippo, William Shakespeare, Dante Alighieri, ma anche Gianni Rodari, Mariangela Gualtieri, Giacinto Scelsi, Anna Maria Ortese o Bertold Brecht e Nazim Hikmet. Il tutto accompagnato dalle piu’ belle canzoni napoletane con musica dal vivo con Il Teatro dell’Albero e I Terra del Sol Quartet: Chantalle Allomello (voce), Celine Cellucci (mandolino), Fabrizio Vinciguerra (chitarra), Mauro Demoro (contrabbasso). Lo spettacolo, ad ingresso libero, si terrà presso “La piccola- ex scalo merci” con inizio alle 21.

Sabato 6 gennaio dalle 8 alle 18 “Cose d’altri tempi” il mercatino di piccolo antiquariato, collezionismo e curiosità che, come ormai da diversi anni, viene proposto dall'”Associazione Belle Epoque” ad Ospedaletti in coincidenza con la festa dell’Epifania. La manifestazione si svolgerà come sempre lungo il bellissimo e suggestivo Corso Regina Margherita e parteciperanno oltre 90 espositori, provenienti oltre che dalla Liguria, dalla Francia e dal Piemonte. Gli appassionati avranno il piacere di curiosare fra i banchi alla scoperta di cose d’altri tempi… e le persone più mature torneranno indietro con i ricordi in un mix di gioia e malinconia. Si potrà trovare qualche oggetto da portare a casa a conclusione delle festività.

Sempre il giorno dell’Epifania al pomeriggio a partire dalle 15 presso “La Piccola- ex scalo merci” appuntamento con “La dolce Befana” incontro con i più piccoli a cura de “U Descu Spiaretè e del Comitato Circuito” e a seguire la proiezione del Film “I Baby Sitter” di Giovanni Bognetti per la Rassegna “Ciack è tempo di Cinema” Andrea è un ragazzo insicuro e sfortunato; proprio il giorno del suo compleanno, il suo capo gli chiede di fare da babysitter a suo figlio mentre lui è in viaggio con sua moglie per lavoro. Mentre è nella casa del suo capo che sta controllando il bambino, arrivano i suoi amici Aldo e Mario che organizzano la festa in suo onore. Il giorno dopo, di ritorno, il capo di Andrea trova la casa disastrata e il figlio sparito insieme con il babysitter. Proiezione del film a ingresso libero con inizio alle 16.

Domenica 7 gennaio ultimo appuntamento con la musica per la rassegna “Note di Natale” alle 16:30 sempre presso l’ex scalo merci il concerto “Musica da Vedere- colonne sonore di film” a cura degli allievi dell’Atelier della musica di Ospedaletti diretti dal maestro Gianni Martini. Le colonne sonore completano i film, riempiono i momenti morti, sottolineano attimi carichi di pathos e introducono musiche che entrano nella memoria collettiva. Hanno una grande grande importanza poiché aumentano l’intensità dell’esperienza filmica. Un concerto di brani da film diventa quindi una musica da vedere. Ingresso libero.