Operaio investito da un camion in autostrada, l’autista non si è fermato a prestare soccorso

Cipressa. Un operaio che stava lavorando in un cantiere autostradale della A10 Autofiori è stato investito da un camion in transito. Il mezzo pesante non si è fermato a prestare soccorso, non si sa se per volontà dell’autista o perché quest’ultimo non n si è reso conto dell’urto.L’incidente è avvenuto verso poco dopo le 17 tra i caselli di Imperia Ovest e Arma Di Taggia in direzione Francia, al chilometro 120+000 nei pressi dell’autogrill Conioli.

Le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi: è cosciente e sembra avere una gamba fratturata. Sul posto interviene il 118 con l’automedica e l’ambulanza della Croce Bianca di Imperia, nonchè la Polstrada. L’uomo lavora lavora per una ditta che si occupa del rifacimento della segnaletica