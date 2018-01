Open Day dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante

Sanremo. Il dirigente scolastico e i docenti dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante sono lieti di invitare i genitori a partecipare all’Open Day. Durante l’incontro sarà possibile visitare i locali della scuola e verranno fornite informazioni sull’offerta formativa, i progetti, l’organizzazione della scuola.

Le date dell’Open day:

Scuola Primaria A. Volta: martedì 23 gennaio h 10.30-12:00 e h 14:30-16:00;

Scuola Primaria S. Pietro: martedì 23 gennaio h 10:30-12:30 e h 14:30-16.00;

Scuola Primaria S. Giacomo: mercoledì 17 gennaio h 14:00-16:00;

Scuola Primaria San Bartolomeo: lunedì 22 gennaio h 10:00-11:30 e h 14:00-15:30;

Scuola Primaria San Lorenzo: mercoledì 17 gennaio h 14:00-16:00

L’incontro genitori per le future classe prime di tutti i plessi della scuola primaria si terrà martedì 30 gennaio alle ore 17:00 presso la scuola A. Volta in via A. Volta 101.