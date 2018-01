Open day all’istituto Marconi di Imperia

Imperia. All’IIS Guglielmo Marconi sono state fissate le date per la visita all’Istituto. Per gli alunni e le famiglie interessate l’operazione scuole aperte, open day nelle sedi e nei laboratori della scuola, saranno il 13 gennaio dalle 15 alle 19 ad Imperia in via Gibelli 4 e il 20 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 a Sanremo in piazza Corridoni 1.

L’istituto, con la nuova dirigente scolastica Anna Rita Zappulla e il corpo insegnante, rimane a disposizione anche fuori delle date prefissate per una visita e per fornire tutti le notizie necessarie alla migliore scelta dei tecnici del domani.