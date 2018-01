Open day al Vieusseux di Imperia per conoscere l’offerta didattica

Imperia. Open day lunedì prossimo al liceo Vieusseux di via Terre Bianche 1 – Imperia Porto Maurizio.

Dalle 16.30 alle 19 i docenti e gli studenti accoglieranno i ragazzi e le famiglie per illustrare l’offerta formativa del percorso liceale.

In dettaglio tra le 16.30 e le 17 è prevista la riunione plenaria in Aula Magna per illustrare i tre indirizzi con presentazione in PowerPoint. Dalle 17-17.10 alle 19: laboratori didattici.

Fisica

Esperienze (Ripetuto ogni 30 minuti)

Prof.ssa Garello + tecnico M. Gorlero

Laboratorio fisica

3° piano a sinistra

Scienze

Esperienze (Ripetuto ogni 30 minuti)

Prof.ssa Dulbecco + tecnico C. Puppo

Laboratorio di chimica e aula Natta

3° piano a destra

Italiano

La poesia nei cantautori italiani (Ripetuto ogni 25 minuti)

Prof.ssa Frattaioli

Aula Dulbecco

a piano terra

Latino

Eredità latina nella lingua italiana gioco a squadre (Ripetuto ogni 25 minuti)

Prof.ssa Rusponi

4C scientifico

1° piano, centrale

Disegno e Storia dell’Arte

Performance: Michelangelo Merisi da Caravaggio e Artemisia Gentileschi: maschile e femminile nell’arte del ‘600 (Ripetuto ogni 20 minuti)

Prof.ssa Rianna

1A classico

2° piano in fondo a destra

Informatica

Giochi informatici e didattica (Ripetuto ogni 20 minuti)

Prof. Amoretti

Laboratorio informatica

Storia / Latino / Greco

Le grandi battaglie del mondo antico (Ripetuto ogni 25 minuti)

Berio e Bertani

4 B sa

Piano terra, centrale