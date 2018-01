“Open Day” al Ruffini di Imperia, orientamento scolastico per i ragazzi delle medie

Imperia. Porte aperte al Ruffini di Imperia. Oggi dalle 15 alle 18,30 è in programma il secondo appuntamento riservato agli alunni delle classi terze medie che intendono visitare i numerosi laboratori attivi ed inerenti i vari indirizzi di studio. Insegnanti ed alunni accoglieranno gli studenti che, a partire dal prossimo anno, sceglieranno l’istituto tecnico per affrontare il percorso della scuola secondaria di II grado.

“Un percorso, che offrirà loro un diploma tecnico, specifico, spendibile nel mondo del lavoro e all’università. Il Dirigente, professor Paolo Auricchia, reputa importante il momento dell’accoglienza dei nuovi studenti, poichè un ambiente educativo favorevole rende più probabile il successo scolastico, accresce entusiasmo e motivazione. I ragazzi e le loro famiglie potranno sperimentare attività e chiedere a docenti e studenti ogni tipo di chiarimento sul percorso di studi, sugli sbocchi professionali futuri e sui percorsi universitari più congeniali ai vari indirizzi presenti al Ruffini. Sarà illustrata l’ampia offerta formativa dell’istituto e i progetti sia trasversali, che specifici dei vari indirizzi” – spiegano dalla scuola.

“Alle 15 si terrà una riunione plenaria di presentazione generale e dell’offerta formativa, successivamente i ragazzi e le loro famiglie seguiranno i laboratori a cui sono interessati. L’istituto offre la possibilità di intraprendere il percorso Amministrazione Finanza e Marketing (ex ragioniere) che prevede anche, a partire dal terzo anno, le articolazioni Sistemi Informativi Aziendali (SIA), Relazioni Internazionali per il Marketing con Esabac (RIM); il percorso Costruzioni Ambiente Territorio (ex geometra) ed Agraria Agroalimentare Agroindustria”.

“La novità, a partire dal corrente anno scolastico, è rappresentata dall’I.T.T.T. Hanbury, istituto tecnico turistico che è divenuto parte integrante del Ruffini stesso. Domani pomeriggio, in concomitanza con l’open day, uno sportello di segreteria supporterà i genitori che vorranno chiedere aiuto e consulenza per l’iscrizione online. L’ufficio di vicepresidenza rimane a disposizione, previo appuntamento telefonico al numero 0183-660030, di tutti coloro che avessero necessità di chiarimenti e delucidazioni, o di colloqui specifici con gli orientatori dei vari indirizzi. E’ inoltre a disposizione presso gli uffici del Ruffini una postazione computer assistita per aiutare i genitori che lo desiderano ad inoltrare la domanda online” – concludono dall’Istituto imperiese.