Sanremo. Oggi è il Blue Monday, il lunedì più triste dell’anno.

L’origine di questa giornata è inglese ed è stata ideata dallo psicologo Cliff Arnal attraverso un‘equazione, secondo la quale nelle nazioni dell’emisfero boreale il terzo lunedì del mese di gennaio è il giorno in cui le persone si sentono più depresse.

L’equazione è stata elaborata per aiutare le compagnie di viaggio ad analizzare la tendenza dei loro clienti e dallo studio è emerso che la popolazione è più propensa alla prenotazione di un viaggio quando è di male umore. Il calcolo dello psicologo inglese si basa sulle condizioni metereologiche sfavorevoli, come le giornate corte e i festeggiamenti natalizi ormai finiti. In Italia, a differenza della Gran Bretagna, il fenomeno non è molto conosciuto.

Molti, tuttavia, criticano la data, sostenendo che si tratti solo di una trovata pubblicitaria nata nel 2005 con un comunicato stampa di “Sky Travel”, canale televisivo inglese dedicato ai viaggi. Inoltre, tanti studiosi ritengono che l’equazione di Arnal sia priva di fondamento e significato, ciò va a minare ulteriormente questa giornata.

(Articolo scritto da Elisabetta Mazzocchetti e Simone Altobelli dell’Istituto C. Amoretti – Sanremo nell’ambito del progetto “Alternanza Scuola-Lavoro”)