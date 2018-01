Nuovo look per piazza Roma a Imperia, da lunedì via ai lavori

Imperia. Lunedì 15 gennaio riprenderanno i lavori di restauro e risanamento conservativo dei marciapiedi cittadini: dopo i lavori eseguiti in via Agnesi, si interverrà questa volta in piazza Roma.

L’organizzazione è stata predisposta in modo da interferire il meno possibile con gli orari di entrata ed uscita delle scuole, vale a dire nelle fasce orarie: 8:15/12:45 – 13:45/17:45

Al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori è stata emanata un’ordinanza relativa ai divieti di sosta. Eccoli nello specifico:

1) sulle aree parcheggio di p.zza Roma e viale della Rimembranza, di cui all’allegata planimetria, facendo presente che la Ditta provvederà a collocare i cartelli 48 ore prima lungo l’area di volta in volta interessata dai lavori;

2) sugli stalli auto, indicati nell’allegata planimetria, del parcheggio retrostante il civico 2 di p.zza Roma, da utilizzarsi come area di cantiere.