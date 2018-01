Imperia. Non presenterà ricorso al Riesame la procura della Repubblica dopo la decisione del gip Massimiliano Rainieri di togliere i sigilli alla piscina Felice Cascione al centro di una bufera giudiziaria. Il procuratore aggiunto Grazia Pradella ha comunque confermato che non per questo motivo l’inchiesta si ferma. “Era importante tutelare la salute di coloro che accedono all’impianto”, ha detto il magistrato che sta ascoltando diverse persone nel suo ufficio a palazzo di giustizia.

Quello che al momento resta in vigore è l’ordinanza firmata dal sindaco Carlo Capacci venerdì scorso. “Era un provvedimento automatico – ha confermato il primo cittadino – mi sembrava doveroso firmarlo”.

Nel frattempo cresce l’attesa per la riunione della commissione di vigilanza che è stata convocata in Comune per il prossimo 18 gennaio e contestualmente procedono gli interventi di sanificazione decisi dalla Rari Nantes, la società sportiva che gestisce la piscina finita nell’occhio del ciclone.