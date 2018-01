Imperia. Prenderà il via il 19° corso per assistenti bagnanti FISA in provincia di Imperia. Al corso possono partecipare tutti quelli che hanno compiuto 16 anni e non superato i 55.

E’ necessario partecipare ad una selezione che attesti la buona acquaticità e tecnica natatoria nei due stili fondamentali (stile libero e rana), a seguito di ciò avendo superato la selezione ci si può iscrivere direttamente al Corso. La selezione si terrà mercoledì 24 gennaio alle 20 presso la piscina comunale di Sanremo, mentre il corso prenderà avvio lunedì 5 febbraio.

Lo svolgimento del corso, organizzato in tre serate settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì) vedrà l’alternanza delle lezioni teoriche a quelle pratiche in piscina (Sanremo e Arma) e avrà una durata di circa 10 settimane. Dal mese di marzo si aggiungeranno alcune lezioni domenicali per la voga, nodi, tecniche marinaresche e nozioni sull’attività specifica.

Nel corso verranno rilasciate anche le abilitazioni per l’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE), dell’uso dell’ossigeno in condizioni normobariche e sul trauma, sia un acqua che a terra. Chi volesse prenotare la propria partecipazione alla selezione, può contattare il delegato regionale FISA, Marco Faieta al 335.68.14.588 o tramite mail fisa.liguria@fisasalvamentoacquatico.it.