Nella calza della Befana lo sciopero degli insegnanti di lunedì prossimo

Imperia. Un giorno di vacanza in più rispetto al calendario programmato dalla Regione. Sorridono i ragazzi che lunedì potranno restare a casa, un po’ meno le famiglie che in qualche modo dovranno correre ai ripari perché finite le vacanze riaprono aziende e uffici.

Le vacanze natalizie si allungano per uno sciopero dei docenti della scuola Primaria e dell’Infanzia. La protesta è stata indetta dai Cobas, insieme ad altre organizzazioni di base, contro quella che viene definita la “vergognosa” sentenza del Consiglio di Stato sui diplomati magistrali.

“Questa sentenza – ha spiegato il responsabile Cobas, Piero Bernocchi – pone drammatici problemi, professionali e umani, ai diplomati magistrali. Molti di loro hanno avuto nomine annuali dalle graduatorie a esaurimento, in diversi sono già stati immessi in ruolo, e ora, oltre alla perdita del posto di lavoro, rischiano di ritrovarsi improvvisamente reinseriti in seconda fascia o, secondo un’interpretazione ancora più penalizzante della sentenza, in terza fascia”.