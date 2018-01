Natalino Balasso si esibisce sul palco del Teatro di Ventimiglia

Ventimiglia. Il 5 gennaio, dalle 21 alle 23, al Teatro Comunale della città di confine si terrà “Stand UP Balasso”.

Natalino Balasso si esibisce in una valanga verbale travolgente, scagliata contro il pubblico come un vero e proprio tsunami di comicità assoluta. Il meglio di 10 anni di Balasso: un concentrato di parole senza fronzoli, una carrellata di battute, monologhi tragicomici, modi di dire, ragionamenti sul filo dell’assurdo, riflessioni indignate contro il mondo e interpretazione dei difetti che appartengono a tutti noi.

Un’antologia comica durante la quale l’attore gioca con i diversi registri linguistici e tutte le varianti della risata: da quella sottile nata dai doppi sensi e dai giochi di parole, a quella più amara che sottolinea le miserie e i difetti umani, fino a quella di pancia, per cui si ride fino alle lacrime.

Per info, prenotazioni & nuovo abbonamento “Regala il teatro 2018” tel. 0184.6183225 (h 9.00 – 13.00, dal lunedì al venerdì) o via email: teatro@comune.ventimiglia.it. Per acquisti 18 APP & CARTA DEL DOCENTE: 0184.544633.