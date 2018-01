Diano Marina. Anche quest’anno le iniziative promosse in occasione delle festività natalizie dal Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina hanno riscosso un notevole successo ed interesse. Numerose sono state le attività che hanno arricchito da venerdì 8 dicembre a sabato 6 gennaio il calendario delle manifestazioni dianesi; visite guidate al percorso espositivo, la cui Sezione Mineralogica è stata in questi giorni arricchita con nuovi esemplari donati da alcuni privati (i signori Guerinoni e Voerzio), concerti, come quello “degli auguri” organizzato sabato 23 dicembre in collaborazione con l’Associazione San Giorgio Musica di Cervo, aperture straordinarie, come l’“Open day dell’ultimo dell’anno” di domenica 31 dicembre, laboratori ludico-didattici per i più piccoli, come“Favole al Museo”, visite guidate al Centro Storico di Diano Marina, realizzate quest’ultime nell’ambito del Progetto Extra Omnes.

Un folto pubblico ha potuto così immergersi nell’antica e affascinate storia del Lucus Bormani, dal Paleolitico medio fino alla tarda romanità, illustrata nella Sezione Archeologica, rivivere le avvincenti vite degli illustri personaggi locali come il Generale Nicolò Ardoino ed Andrea Rossi, il “Pilota del Mille”, a cui è dedicata la Sezione Risorgimentale, visitare e riscoprire i tanti luoghi e le tante storie che caratterizzano il Centro Storico di Diano Marina.

Le sale della struttura museale, sita nel Palazzo del Parco, polo culturale della città degli aranci, sono state gremite da numerosi visitatori, turisti e residenti, che hanno così potuto godere di interessanti momenti culturali per festeggiare il Natale ed il nuovo anno.

Tutte le iniziative, ideate dello staff scientifico dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri diretto dalla Direttrice del Museo la dott.ssa Daniela Gandolfi insieme ai dott. Lorenzo Ansaldo e Gianmaria Mandara, sono state organizzate in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Diano Marina, coordinato dal Presidente del Consiglio Comunale con delega alla Cultura dott. Ennio Pelazza e dalla Dirigente dott.ssa Cristina Cellone.

Il Museo, dopo il periodo natalizio, riprenderà la sua regolare attività, in particolare con le scuole di ogni ordine e grado, a cui vengono proposte diversi percorsi e laboratori didattici.

Per informazioni e prenotazioni: Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel./fax 0183.497621, www.palazzodelparco.it, museodiano@tiscali.it, www.iisl.it.