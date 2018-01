Nasce la nuova sezione della Lega “Val Nervia – Val Verbone”

Vallecrosia. È stata costituita ufficialmente con l’approvazione del direttivo provinciale di ieri sera la nuova sezione della Lega “Val Nervia – Val Verbone” intitolata a Bruno Ravera, storico fondatore della Lega in Liguria, scomparso lo scorso anno.

Il territorio di competenza della nuova sezione raggruppa i comuni di Vallecrosia, Camporosso, Dolceacqua, Rocchetta Nervina, Isolabona, Apricale, Pigna, Castel Vittorio, Bajardo, San Biagio Della Cima, Soldano e Perinaldo.

Un’area vasta in cui la Lega conta già alcuni iscritti eletti nelle amministrazione locali, dalla quale i promotori della nuova sezione intendono imprimere al movimento uno slancio in occasione dei prossimi appuntamenti elettorali.

In attesa del congresso per l’elezione del segretario e del nuovo consiglio direttivo, la segreteria provinciale ha indicato quale commissario il ventimigliese Flavio Di Muro, vice-segretario della Lega in Liguria.

“Con la nascita della sezione – spiega Di Muro – intendiamo fornire un punto di riferimento stabile volto a un confronto sempre aperto, facendoci interpreti delle esigenze e problematiche del territorio. Sono in molti che vogliono avvicinarsi alla Lega e al progetto di Matteo Salvini. Vogliamo dare loro una casa. A breve saranno organizzati degli incontri pubblici a cui sarà possibile iscriversi e partecipare all’attività della nuova sezione”.