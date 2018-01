Bordighera. Una mostra di presepi è stata allestita all’interno dell’oratorio di San Bartolomeo degli Armeni, in piazza del Popolo. “L’idea è nata insieme ad alcuni parrocchiani”, ha dichiarato il parroco don Luca Salomone, “Che mi hanno chiesto di poter esporre alcuni presepi in un ambiente consono. Abbiamo cercato di trovare manufatti che provenissero da tutto il mondo”. E così è stato: presepi peruviani si affiancano a quelli in legno d’ulivo di Gerusalemme. In tutto sono una ventina i presepi, in mostra fino a domenica, che alcuni parrocchiani hanno raccolto ed esposto in un oratorio rimesso in ordine e ripulito.

Proprio la bellezza dell’edificio, prima chiesa del centro storico, ha spinto il nuovo parroco di Bordighera Alta a chiedere alcuni preventivi per la tela d’altare e il gruppo scultoreo legno che raffigura san Bartolomeo. “Ci sono delle criticità nel tetto, ma non dovrebbero essere interventi molto importanti, si tratterebbe di manutenzione ordinaria per evitare le infiltrazioni che abbiamo avuto”, ha spiegato don Luca, “Poi c’è la sagrestia che è molto mal messa. Per ora ci concentreremo sulla pulizia, perché mi piacerebbe ritornare a celebrare la santa messa nell’oratorio, almeno una volta al mese”.

L’ultimo intervento di manutenzione dell’edificio risale a circa 20 anni fa, quando vennero restaurati gli esterni della chiesa.