Morte del sindaco Lanteri di Triora: il cordoglio dell’Anpi

La Sezione Anpi di Arma-Taggia e Valle Argentina si unisce al cordoglio della Comunità per la scomparsa del Sindaco di Triora Angelo Lanteri.

Angelo è sempre stato presente alla Commemorazione di Loreto in onore dei Caduti civili e militari della Valle Argentina e del Comandante Vitto': presente non solo fisicamente, ma anche moralmente, com’era facile comprendere dai suoi istanti brevi, ma sempre partecipati ed efficaci. Un impegno che la Sezione Anpi di Arma Taggia e Valle Argentina ha sempre apprezzato e non dimenticherà.